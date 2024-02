First Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "First Financial":

Der Aktienkurs von First hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,83 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -1,39 Prozent gefallen, was bedeutet, dass First eine Outperformance von +0,57 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 151537,4 Prozent, wobei First 151538,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Intensität der Diskussionen im letzten Monat deutet ebenfalls darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die First-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende schüttet First auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,02 % aus, was 136 Prozentpunkte weniger ist als der im Mittel übliche Wert von 139,02 %. Aus diesem Grund wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über First wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein, zwei Tagen, zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen, weshalb die Aktie heute insgesamt eine "Gut"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer bekommt First somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung.