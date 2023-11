First Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der First liegt bei 37,5, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird der RSI als "Neutral" bewertet. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die First bewegt sich bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ist die First derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 1,5 SGD, und der Aktienkurs (1,42 SGD) liegt um -5,33 Prozent über diesem Trendsignal. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 1,48 SGD, was einer Abweichung des Aktienkurses um -4,05 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Für Anleger, die in die Aktie von First investieren, kann eine Dividendenrendite in Höhe von 9,73 % erzielt werden, was einen Mehrertrag in Höhe von 5,51 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei First in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.