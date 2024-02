First Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "First Financial":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig genutzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Für die First-Aktie wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 38,27 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hinweist. Der RSI25 beträgt 57,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne klare positive oder negative Tendenzen in Bezug auf die First-Aktie. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends eines Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt auf 50- und 200-Tages-Basis wird hierbei betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 36,66 USD, der aktuelle Schlusskurs bei 37,33 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 40,62 USD, was zu einer Abweichung von -8,1 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Im Branchenvergleich hat die First-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,93 Prozent erzielt, was 17,23 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,77 Prozent, wobei First - aktuell 10,17 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.