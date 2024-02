First Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von First -Puerto Rico hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor 18,77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2 Prozent, wobei First -Puerto Rico aktuell 24 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die First -Puerto Rico-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -25,37 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält First -Puerto Rico insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu First -Puerto Rico ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was die Aktie insgesamt als "Gut" einstuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 14,15 USD, während der aktuelle Kurs bei 16,75 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +18,37 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 16,37 USD auf, womit die Aktie mit +2,32 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält First -Puerto Rico somit die Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.