First Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von First liegt momentan bei 80 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,58, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält First also eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat First im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,43 Prozent erzielt, was 3,49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -7,12 Prozent, und First liegt aktuell 3,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von First um -7,38 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe zum Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt.

Die Diskussionen rund um First auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab und überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von First bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

