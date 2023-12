First Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die First-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 1,49 SGD für den Schlusskurs gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,39 SGD, was einem Unterschied von -6,71 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,45 SGD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs (1,39 SGD) liegt mit einem Unterschied von -4,14 Prozent nahe diesem Durchschnitt. Daher erhält die First-Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First bei 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 277,62) unter dem Durchschnitt (ca. 98 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung zu First war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" steht.

Im Rahmen der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,16 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die First-Aktie eine neutrale Bewertung sowohl aus charttechnischer, fundamentaler als auch aus Anleger-Sicht.