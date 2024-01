First Advantage-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird oft im Finanzmarkt eingesetzt und berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Im Falle von First Advantage wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 70,07 Punkte, was darauf hinweist, dass die First Advantage-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 44,09, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält First Advantage daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um First Advantage gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt somit einen positiven Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die gestiegene Häufigkeit von Beiträgen zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt First Advantage insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher erhält das Unternehmen für diesen Abschnitt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der First Advantage-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,23 USD. Der letzte Schlusskurs (15,92 USD) weicht somit um +11,88 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs (15,01 USD) über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+6,06 Prozent). Somit erhält die First Advantage-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.