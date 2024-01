First Acceptance Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Dividendenrendite von First Acceptance liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,9 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete First Acceptance eine Performance von -31,93 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 18,24 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -50,17 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,38 Prozent hatte, liegt First Acceptance mit 42,32 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Acceptance-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,24 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,97 USD deutlich darüber liegt (+58,87 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 1,84 USD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt (+7,07 Prozent). Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie in der Kategorie Technische Analyse ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der First Acceptance liegt bei 58,33, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 63 eine "Neutral"-Situation. Insgesamt wird die Aktie daher in der Kategorie Relative Strength Index ebenfalls als "Neutral" eingestuft.