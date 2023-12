Biomarin Pharmaceutical Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Um ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage zu erhalten, wurden die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung im Zusammenhang mit der Aktie von Biomarin Pharmaceutical untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Biomarin Pharmaceutical weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" für die Aktie von Biomarin Pharmaceutical.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Biomarin Pharmaceutical derzeit bei 90,54 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 97,88 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,11 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, zeigt sich ein Niveau von 88,47 USD, was einer Differenz von +10,64 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Aktie darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume also "Gut".

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 114,17 und liegt damit 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 104. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Biomarin Pharmaceutical, da sie aus heutiger Sicht als überbewertet gilt.

Hinsichtlich der Dividende weist Biomarin Pharmaceutical derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 2,49 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, aufgrund einer Differenz von lediglich 2,49 Prozentpunkten.