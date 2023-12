First Acceptance Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Aktienkurs des Unternehmens hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,93 Prozent erzielt, was 38,51 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von 26,79 Prozent für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche liegt First Acceptance aktuell um 58,72 Prozent darunter. Aufgrund dieser Leistung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von First Acceptance liegt bei 90,24, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,65, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für First Acceptance als "Neutral" bewertet werden. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.