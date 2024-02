FirstService Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Firstservice wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führte.

Analysten haben auch die Stimmung in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Firstservice diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führte.

Insgesamt wurden in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen von Analysten vorgenommen, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut" führte. Das Kursziel liegt im Mittel bei 187,33 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von -15,99 Prozent ergibt und somit als "Schlecht" eingestuft wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 205,88 CAD liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führte. Der Aktienkurs lag bei 222,99 CAD, was einem Abstand von +8,31 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 219,56 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung als "Gut" auf Basis der technischen Analyse.