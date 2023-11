FirstService Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Aktie von Firstservice hat in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt, insbesondere wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet. Über einen Zeitraum von 200 Handelstagen liegt der gleitende Durchschnitt bei 197,96 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 212,27 CAD liegt, was eine Abweichung von +7,23 Prozent bedeutet. Auch über einen Zeitraum von 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs von 200,57 CAD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +5,83 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Firstservice-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale für die Aktie von Firstservice. Der RSI7 liegt bei 49,57, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 23,82 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Firstservice diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen im Vordergrund standen und nur an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch aktuell dominieren positive Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Meinung von Analysten zum Unternehmen ist ebenfalls positiv, mit insgesamt einer Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird das Kursziel der Aktie auf 178 CAD festgelegt, was einer erwarteten Performance von -16,14 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung wird die Gesamteinschätzung von den Analysten als "Neutral" bewertet.