FirstService Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Bewertung einer Aktie leisten. Bei der Betrachtung von Firstservice zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Firstservice abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 187,33 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -16,06 Prozent fallen könnte. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Firstservice momentan als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs von 223,17 CAD um +6,5 Prozent vom Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der Grundlage des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Firstservice-Aktie gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment, Analysteneinschätzungen, RSI und technische Analyse.