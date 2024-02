FirstGroup ADR Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Finanzanalysten haben in den vergangenen 12 Monaten Firstgroup 5 Mal die Bewertung "Gut", 0 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Somit erhält das Unternehmen langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs von 154,9 GBP wird von den Analysten als neutral bewertet, da sie eine Entwicklung von 2,78 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 159,2 GBP festlegen. Insgesamt erhält die Bewertung der institutionellen Analysten daher die Stufe "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Firstgroup derzeit bei 3,92 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,49 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -3,57 Prozent zur Branche "Straße und Schiene" und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Firstgroup beträgt 13 und liegt damit über dem Durchschnitt von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene", die ein KGV von 12 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Firstgroup-Aktie mit 150,5 GBP berechnet. Da der letzte Schlusskurs bei 154,9 GBP lag, wird dies als "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 168,3 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die einfache Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung für Firstgroup.