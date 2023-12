FirstGroup ADR Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für die Firstgroup 5 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Firstgroup vor, aber der aktuelle Kurs von 168,4 GBP wird von den Analysten analysiert. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -5,46 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 159,2 GBP. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die Anleger-Stimmung bei Firstgroup in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen angesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 139,56 GBP für den Schlusskurs der Firstgroup-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 168,4 GBP, was einem Unterschied von +20,66 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs von 161,22 GBP nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Firstgroup also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Firstgroup eine Rendite von 79,69 Prozent erzielt hat, was mehr als 74 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche konnte Firstgroup mit einer Rendite von 59 Prozent deutlich überzeugen. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Firstgroup ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.