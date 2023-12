FirstGroup ADR Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz.

Betrachtet man die Aktie von Firstgroup, so zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten nur schwach ausgeprägt war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf diesen Faktor. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Firstgroup ein Gesamtwert von "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung der vergangenen 12 Monate zeigt, dass die Firstgroup 5-mal mit "Gut" bewertet wurde und keine "Schlecht"-Bewertung erhalten hat. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" eingestuft. Für den aktuellen Kurs von 168 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von -5,24 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Bewertung durch institutionelle Analysten eine Stufe von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen zur Aktie von Firstgroup veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen jedoch weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Firstgroup beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Firstgroup eine Rendite von 3,92 Prozent auf, was 7,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment aus heutiger Sicht.