FirstGroup ADR Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Aktie von Firstgroup gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 13,99 insgesamt 34 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 21,32 im Segment "Straße und Schiene". Folglich erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Firstgroup liegt bei 34,75 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Firstgroup-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien hat Firstgroup eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionstiefe und -häufigkeit führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls stabil, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Firstgroup eine Performance von 79,69 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt nur um 20,66 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +59,03 Prozent im Branchenvergleich für Firstgroup. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Firstgroup um 72,01 Prozent über dem Durchschnittswert von 7,68 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.