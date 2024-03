FirstEnergy-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Firstenergy-Aktie notiert derzeit bei 38,02 USD, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 37,05 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +2,62 Prozent zum GD200 und einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 37,24 USD, was einem Abstand von +2,09 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Firstenergy beträgt derzeit 4,3 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 4,06 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem negativ über Firstenergy diskutiert wurde. Dies spiegelt sich auch in den automatischen Analysen wider, die ebenfalls hauptsächlich negative Signale zeigen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine schlechte Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzung abgegeben, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40,5 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht.

Insgesamt erhält die Firstenergy-Aktie somit eine neutrale bis positive Bewertung von Analysten.