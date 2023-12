FirstEnergy Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse der Firstenergy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,77 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 36,98 USD weicht somit um -2,09 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (36,37 USD) weist mit einer Abweichung von +1,68 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Firstenergy diskutiert wurde. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab zudem einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) für Firstenergy zeigt sich, dass weder der RSI7 (56,04 Punkte) noch der RSI25 (40,91 Punkte) auf überkauftes oder überverkauftes Verhalten hinweisen. Somit erhält die Aktie auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Firstenergy im Vergleich zur Branche Stromversorger mit 4,6 % 1,69 Prozentpunkte weniger als den im Mittel üblichen 6,29 % aus. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Insgesamt ergibt sich somit für die Firstenergy-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl in der technischen Analyse als auch im Anleger-Sentiment und in Bezug auf den RSI. Lediglich bei der Dividendenrendite schneidet das Unternehmen schlechter ab.