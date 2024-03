FirstEnergy Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Firstenergy erhielt in den letzten 12 Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 1 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" Meinungen. Es gab keine Analystenupdates zu Firstenergy im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 40,5 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 6,89 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 37,89 USD. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Firstenergy eine "Gut"-Bewertung.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,6 und liegt mit 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 132 (Branche: Stromversorger). Die Aktie ist daher unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von -4,59 Prozent, was 3,45 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,14 Prozent) von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Stromversorger" beträgt -1,14 Prozent, wobei Firstenergy aktuell 3,45 Prozent darunter liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild bei Firstenergy hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat dagegen abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Firstenergy daher für diese Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.