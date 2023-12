FirstEnergy Aktie: Knallt es bald?

Der Aktienkurs von Firstenergy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,8 Prozent erzielt, was 9,59 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,79 Prozent für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt ebenfalls 3,79 Prozent, wobei Firstenergy aktuell 9,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie von Firstenergy als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 30,56 insgesamt 76 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 125,08 im Segment "Stromversorger". Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt war, was zu einer Bewertung dieses Punktes als "Schlecht" führt. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Firstenergy-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Dynamik des Aktienkurses als "Schlecht" zu bewerten ist, da der RSI bei 91,3 liegt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,2, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammenfassend führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".