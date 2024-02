FirstEnergy Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Aktie von Firstenergy wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit Bewertungen von 1 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Firstenergy vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 40,6 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 9,88 Prozent entspricht, was als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Firstenergy zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die langfristige Stimmungslage führt.

Mit einer Dividendenrendite von 4,3 Prozent liegt Firstenergy nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,36 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 37,17 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 36,95 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen nur geringe Abweichungen vom letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.