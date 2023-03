FirstElement Fuel geht Partnerschaft mit Hyundai Motor bei der Wasserstoffbetankung von Elektro-Lkws der Klasse 8 mit Brennstoffzellenantrieb ein, die über 25.000 km ohne Emissionsausstoß fahren

Newport Beach, Kalifornien, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) -Zur Unterstützung des Pilotprogramms von Hyundai Motor wurde an der einzigartigen mobilen Hochleistungstankstelle von FirstElement Fuel und an bestehenden Tankstellen des Einzelhandels getankt.FirstElement Fuel, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Wasserstoffbetankung, und die Hyundai Motor Company, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen der Klasse 8 mit Brennstoffzellenantrieb, haben sich zusammengeschlossen, um schwere XCIENT Fuel Cell-LKWs von Hyundai Motor in Kalifornien zu betanken und zu testen. Im Rahmen dieser Partnerschaft nutzt FirstElement Fuel sein True Zero-Netzwerk von Wasserstofftankstellen, um drei XCIENT-Brennstoffzellen-Protoypen mit einem Fülldruck von 700 bar zu betanken. Darüber hinaus setzt FirstElement Fuel seine erste mobile Hochleistungstankstelle ein, die in Zusammenarbeit zwischen FirstElement Fuel, Taylor-Wharton und Nikkiso entwickelt wurde. Die mobile Betankungsanlage, die eine hohe Tankkapazität von 125 Kilogramm pro Stunde bietet, wird ebenfalls zur Unterstützung von Pilotprogrammen für mehrere andere Heavy Duty FCEV OEMs eingesetzt.,,Dieses Programm hat FirstElement geholfen zu verstehen, was wir tun müssen, um eine großvolumige Wasserstoffbetankungsinfrastruktur für schwere LKWs mit Brennstoffzellen zu schaffen. Wir sind jetzt vorbereitet," sagte Joel Ewanick, Vorsitzender und Geschäftsführer von FirstElement Fuel. ,,Unsere Partnerschaft mit Hyundai hat uns außerdem die Gewissheit gegeben, dass die Brennstoffzellentechnologie letztendlich alle Anforderungen des Transport- und Logistiksektors emissionsfrei erfüllen wird."Die Fahrer mit einer Lizenz der Klasse A von FirstElement Fuel sind mit drei XCIENT-Brennstoffzellen-Lkws von Hyundai Motor auf Routen in ganz Kalifornien unterwegs und haben dabei über 25.000 Meilen ohne Emissionsausstoß zurückgelegt. FirstElement hat im Rahmen dieses Programms mehr als 120 Wasserstofffüllungen für die XCIENT Fuel Cell-Lkws durchgeführt. FirstElement bietet das weltweit größte Netz von Wasserstofftankstellen, die mit flüssigem statt gasförmigem Wasserstoff versorgt werden. Die Verteilung und Speicherung von Flüssigwasserstoff ist weitaus effizienter und ermöglicht die großen Wasserstoffmengen, die zur effizienten Betankung von Elektro-Lkws der Klasse 8 mit Brennstoffzellen erforderlich sind.Im weiteren Verlauf dieses Jahres werden FirstElement Fuel und Hyundai Motor den weltweit größten kommerziellen Einsatz von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen der Klasse 8 in Oakland, Kalifornien vorstellen. Das Projekt mit dem Titel NorCAL ZERO wurde gemeinsam von der California Energy Commission (CEC) und dem California Air Resources Board (CARB) finanziert und wird vom Center for Transport and the Environment (CTE) verwaltet. Die Partnerschaft der Wasserstoffbetankung zwischen FirstElement Fuel und Hyundai Motor liefert wertvolle Daten und Erkenntnisse, die in die Designüberlegungen für das NorCal ZERO-Projekt einfließen. FirstElement Fuel betrachtet die Betankungspartnerschaft mit Hyundai Motor als einen sehr erfolgreichen Schritt in Richtung des Gesamtziels, Wasserstoff als Ersatz für fossile Kraftstoffe zu fördern.Informationen zu FirstElement Fuel Inc. FirstElement Fuel Inc. ist ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, das 2013 gegründet wurde, um Kunden von Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen sicheren und zuverlässigen Wasserstoff für den Einzelhandel anzubieten. Das Unternehmen ist Entwickler, Eigentümer und Betreiber der True Zero-Marke von Wasserstofftankstellen für den Einzelhandel, die derzeit das größte Tankstellennetz der Welt darstellt.Informationen zu Hyundai Motor CompanyDas 1967 gegründete Unternehmen der Hyundai Motor Company ist in über 200 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 120.000 Mitarbeiter, die sich den Herausforderungen der Mobilität rund um den Globus stellen. Basierend auf der Markenvision ,,Progress for Humanity" beschleunigt Hyundai Motor seinen Wandel zu einem Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen. Das Unternehmen investiert in fortschrittliche Technologien wie Robotik und Advanced Air Mobility (AAM), um revolutionäre Mobilitätslösungen zu schaffen, und setzt gleichzeitig auf offene Innovation, um zukünftige Mobilitätsdienste einzuführen. Weitere Informationen über Hyundai Motor und seine Produkte finden Sie unter: http://worldwide.hyundai.com und http://globalpr.hyundai.com https://trucknbus.hyundai.com/hydrogen/en