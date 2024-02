FirstCash, ist immer für eine Überraschung gut!

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Firstcash-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Bisher liegen insgesamt folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Firstcash. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 120 USD. Dies würde eine Performance von 0,55 Prozent bedeuten, da der aktuelle Kurs bei 119,34 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Firstcash von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dagegen wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend kann die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft werden.

Bei der Betrachtung der Sentiment- und Buzz-Entwicklung konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht wesentlich verändert.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Firstcash-Aktie mittlerweile auf 102,62 USD, während der aktuelle Kurs bei 119,34 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16,29 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 112,77 USD, was einem Abstand von +5,83 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit in der technischen Analyse das Gesamtrating "Gut".