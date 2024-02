FirstCash Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Diskussionen über Firstcash auf Social-Media-Plattformen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild. Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten Monate ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Firstcash-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (48,33 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (39,59 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Firstcash als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 120 USD, was einer Erwartung in Höhe von 2,33 Prozent entspricht, und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Neutral" für Firstcash.