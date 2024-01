FirsTime Design Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag war das Stimmungsbarometer rot, was auf fehlende positive Diskussionen hinweist. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den letzten Tagen gab es vermehrt negative Diskussionen über das Unternehmen Firstime Design. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Firstime Design derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -15,42 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" entspricht. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Firstime Design hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Firstime Design wurden in den letzten vier Wochen keine außergewöhnlichen Aktivitäten festgestellt, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Firstime Design bei 50, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".