FirsTime Design Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Firstime Design-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Firstime Design, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende weist Firstime Design derzeit eine negative Differenz von -15,43 Prozent zum Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten führt. Die Dividendenpolitik erhält daher eine schlechte Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für Firstime Design in den verschiedenen Bereichen eine überwiegend "Neutral"-Einschätzung.