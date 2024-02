FirsTime Design Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Firstime Design betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt größtenteils positive Reaktionen gegenüber Firstime Design in den letzten Tagen. Es gab drei positive und einen negativen Tag, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren eher neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Firstime Design daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Zusammenhang mit Firstime Design die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Firstime Design somit als "Neutral"-Wert bewertet.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs als Dividendenrendite angegeben. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Firstime Design derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 15,41 Prozent in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.