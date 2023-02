Firmenadressen kaufen bei Address-Base

Weingarten (ots) -Die Address-Base GmbH & Co. KG rollt neue Machine-Learning basierte Toolings aus, welche die Adressqualität und Umfang der Firmenadressen nochmals verbessert.Dabei wurde nicht nur die Web-Crawling und Aufbereitungsinfrastruktur auf eine neue Ebene gehoben, sondern auch viele Inhalte auf der Seite überarbeitet. Weiter informiert Address-Base zum Thema Firmenadressen kaufen (https://www.address-base.de/Adressen-kaufen:_:14.html) mit einer aktualisierten und umfangreichen Informationsseite über Chancen, richtige Verwendung sowie Fallstricke.Address-Base führt unter https://www.address-base.de Deutschlands umfangreichsten Online-Shop für Adressen und Firmendaten. Mit rund 5,5 Millionen Adressen konnte bisher der Großteil der Kundenanfragen zeitnah und zur Zufriedenheit bedient werden. Hierbei kommt das in der Family&Friends-Phase befindliche leadbrowser Portal zum Einsatz. Mit dem Portal leadbrowser wird Address-Base dieses Jahr noch im Rahmen eines Abo-Models Kunden Adressen und Firmendaten on-demand zur Verfügung stellen.Beide Produkte ergänzen sich sehr gut und bedienen unterschiedliche Segmente von Kunden. Hierbei bietet Address-Base mit leadbrowser neben den klassischen Firmeninformationen auch weitere Informationen, wie zum Beispiel Social Media Profile, Werbe-Score, Technology-Score als auch veröffentlichte News, sowie Stellenangebote als Filtermöglichkeiten an. Adressen kaufen wird somit interaktiv als auch reaktiv auf die aktuellen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden gehoben.Pressekontakt:Address-Base GmbH & Co. KGRobert HoppeEttishofer Straße 10c88250 WeingartenTelefon: +49 751 56 84 97 77Telefax: +49 751 56 84 97 99E-Mail: presse@address-base.deInternet: https://www.address-base.deOriginal-Content von: Address-Base GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell