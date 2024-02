Firm Capital Property Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder bei der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Firm Capital Property Trust in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 5,17 CAD, was einer Abweichung von -5,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 4,85 CAD, was einer Abweichung von +0,82 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Firm Capital Property Trust in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 26,67 und führt somit zu einer "Gut"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 49,51 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".