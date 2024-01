Firm Capital Mortgage Investment Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Firm Capital Mortgage Investment eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Firm Capital Mortgage Investment daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Von Analysten wird die Aktie von Firm Capital Mortgage Investment derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktualisierten Bewertungen der Analysten aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 12 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 10,4 Prozent entspricht. Somit erhält Firm Capital Mortgage Investment eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Firm Capital Mortgage Investment bei -4,88 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 9,02 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Firm Capital Mortgage Investment mit 13,9 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenpolitik von Firm Capital Mortgage Investment schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung, nämlich 9,78 % gegenüber 6,51 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".