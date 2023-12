Firm Capital Mortgage Investment Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse der Aktie von Firm Capital Mortgage Investment zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,58 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,62 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +0,38 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 10,07 CAD, was einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +5,46 Prozent bedeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Firm Capital Mortgage Investment in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Firm Capital Mortgage Investment vor. Die Kursprognose liegt bei 12 CAD für das Wertpapier, was ein Aufwärtspotential von 12,99 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen. In Summe erhält Firm Capital Mortgage Investment in diesem Bereich also ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für die Aktie von Firm Capital Mortgage Investment ausgemacht werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite für Firm Capital Mortgage Investment beträgt 9,78 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 2,36 Prozent über dem Mittelwert (7,42) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.