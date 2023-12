Firm Capital Mortgage Investment Aktie: Das gab es noch nie!

Das kanadische Unternehmen Firm Capital Mortgage Investment hat in den letzten zwölf Monaten eine durchschnittliche Analystenbewertung von "Gut" erhalten. Von insgesamt 1 Analysten gab es 1 positive Bewertung, 0 neutrale und 0 negative Meinungen. Es gab keine Aktualisierungen der Analystenmeinungen im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 12 CAD pro Aktie ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 11,84 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zum Finanzsektor hat die Aktie von Firm Capital Mortgage Investment in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von -4,88 Prozent erzielt, was 11,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 5,16 Prozent, und Firm Capital Mortgage Investment liegt aktuell 10,03 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Firm Capital Mortgage Investment eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem langfristigen Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Firm Capital Mortgage Investment mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,78 auf Basis der aktuellen Notierungen um 88 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (81,22). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.