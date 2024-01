Firm Capital Mortgage Investment Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Firm Capital Mortgage Investment-Aktie liegt bei 63, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 45,45 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft bewertet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für Firm Capital Mortgage Investment.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Firm Capital Mortgage Investment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,55 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,6 CAD weicht somit um +0,47 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (10,24 CAD) weist mit einer Abweichung von +3,52 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf. Somit erhält die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Firm Capital Mortgage Investment-Aktie ist insgesamt positiv, mit einer Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten wird bei 12 CAD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 13,21 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Firm Capital Mortgage Investment gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Firm Capital Mortgage Investment daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.