Firm Capital Mortgage Investment Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Firm Capital Mortgage Investment auf 9 geschätzt. Das bedeutet, dass die Börse 9,78 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 89 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Firm Capital Mortgage Investment im Finanzsektor mit einer Rendite von -4,88 Prozent mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die mittlere Rendite in der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche beträgt 8,22 Prozent, wobei Firm Capital Mortgage Investment mit 13,1 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Firm Capital Mortgage Investment liegt bei 34,29 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI von 38,49 zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating an.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Firm Capital Mortgage Investment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,55 CAD. Der letzte Schlusskurs von 10,84 CAD weicht um +2,75 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Firm Capital Mortgage Investment-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.