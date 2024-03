Firm Capital Mortgage Investment Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens AG":

Der Aktienkurs von Firm Capital Mortgage Investment hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 7,17 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Firm Capital Mortgage Investment eine Outperformance von +0,3 Prozent erzielt hat. Der "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 9,7 Prozent, womit Firm Capital Mortgage Investment 2,23 Prozent unter dem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine positive Einschätzung für Firm Capital Mortgage Investment abgegeben. Es gab 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12 CAD, was einer prognostizierten Steigerung um 6,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Informationen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 11,25 CAD als positiv bewertet, da er mit +6,23 Prozent Entfernung vom GD200 (10,59 CAD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 11,35 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Einschätzung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Firm Capital Mortgage Investment im Durchschnitt liegen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.