Firm Capital Mortgage Investment Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Aktie der Firm Capital Mortgage Investment erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen. Somit wird die langfristige Einstufung als "Gut" angesehen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 11,5 CAD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 4,35 Prozent hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie der Firm Capital Mortgage Investment.

Im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,32 Prozent, was einer Outperformance von +3,99 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Firm Capital Mortgage Investment um 1,92 Prozent höher. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen ergab überwiegend neutrale Themen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Aktuell bietet die Aktie von Firm Capital Mortgage Investment eine Dividendenrendite von 8,63%, was einen Mehrertrag von 2,2 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.