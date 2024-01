Fireweed Metals Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Fireweed Metals-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent. Dies liegt 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche Metalle und Bergbau. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Fireweed Metals-Aktie bei 1,15 CAD und ist damit +4,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 hingegen +2,68 Prozent, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Fireweed Metals-Aktie 58,33, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Fireweed Metals-Aktie wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Dieses Stimmungsbild basiert auf der Auswertung von sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge über das Unternehmen haben jedoch abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Fireweed Metals daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.