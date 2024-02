Firering Strategic Minerals Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienwert "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Firering Strategic Minerals wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder über- noch unterkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Firering Strategic Minerals daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 36,47 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Kommunikation über Firering Strategic Minerals in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.