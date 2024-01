Firering Strategic Minerals Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Firering Strategic Minerals liegt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 84 im überkauften Bereich. Daher erhält das Wertpapier insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese bei Firering Strategic Minerals derzeit bei 6,59 GBP. Da der Aktienkurs bei 4,25 GBP liegt und somit einen Abstand von -35,51 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt der Wert mit einem Niveau von 4,94 GBP um -13,97 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Firering Strategic Minerals war in den letzten Tagen neutral. Weder positiv noch negativ gab es auffällige Ausschläge, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Firering Strategic Minerals-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.