Firering Strategic Minerals Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Firering Strategic Minerals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,72 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 4,6 GBP, was einem Unterschied von -31,55 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,07 GBP liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,27 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Firering Strategic Minerals-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie überkauft ist, wodurch sie für den RSI25 mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Firering Strategic Minerals-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Firering Strategic Minerals wurde langfristig als mittelmäßig aktiv bewertet, weshalb das Signal die Bewertung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen bewerteten überwiegend private Nutzer in sozialen Medien die Firering Strategic Minerals-Aktie als eher neutral. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Neutral". Somit erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamteinstufung von "Neutral".