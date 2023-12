Firefly AB Aktie: Das macht richtig Spaß!

Firefly, ein Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", wird derzeit als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21,09, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,45 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Firefly im Vergleich zum Branchendurchschnitt weniger aus. Während die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche 4,21 % beträgt, liegt die Dividendenrendite von Firefly bei 2,42 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Firefly-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 128,28 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 174 SEK liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +35,64 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Firefly eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.