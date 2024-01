Firefly AB Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Diskussionen rund um Firefly auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Aktie von Firefly wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Firefly von 184 SEK eine Entfernung von +40,89 Prozent vom GD200 (130,6 SEK), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 160,91 SEK, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird, da der Abstand +14,35 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Firefly-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Firefly aktuell 2, was eine negative Differenz von -1,86 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Firefly eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Firefly durchschnittlich ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.