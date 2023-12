Firefly AB Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dynagas Lng Partners":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Firefly wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich als neutral bewertet. Das ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Diskussionen behandelten hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Firefly aktuell bei 126,16 SEK liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 164 SEK hat. Das bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +29,99 Prozent liegt und somit als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 148,3 SEK, was einen Abstand von +10,59 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Firefly aktuell einen Wert von 21 auf. Das bedeutet, dass die Börse 21,09 Euro für jeden Euro Gewinn von Firefly zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 62 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Firefly ergibt sich ein RSI7-Wert von 39,13 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 40,68 im neutralen Bereich. In der Gesamtbetrachtung erhält das Firefly-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.