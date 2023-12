Firefly AB Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Firefly von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Firefly bei 21,09 liegt. Dies ist 61 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", die mit 54,56 bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und lässt daher die Einstufung "Gut" zu.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine positive Bewertung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 126,46 SEK, während der Kurs der Aktie bei 160,5 SEK liegt, was einer Abweichung von +26,92 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit 148,74 SEK eine positive Abweichung von +7,91 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Betrachtet man den Relative Strength-Index, so lässt sich feststellen, dass die Aktie von Firefly in diesem Bereich ebenfalls als neutral eingestuft wird. Mit einem Wert für den RSI7 von 53,33 und einem Wert für den RSI25 von 45,45 ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.