Firefly AB Aktie: Keine Panik!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Firefly war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende liegt Firefly mit einer Ausschüttung von 1,58 % unter dem Branchendurchschnitt von Elektronische Geräte und Komponenten (4,29 %). Die Differenz von 2,71 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Firefly-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Firefly-Aktie einen Wert von 58,62 für den RSI7 und 52,85 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Firefly AB kaufen, halten oder verkaufen?

