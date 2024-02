Firefly AB Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Firefly-Aktie wird derzeit einer eingehenden technischen Analyse unterzogen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 141,04 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 181,5 SEK liegt, was einer Abweichung von +28,69 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (179,84 SEK) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,92 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Firefly-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Firefly-Aktie derzeit mit einem Wert von 56,31 betrachtet, was weder als überkauft noch als -verkauft gilt und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Firefly-Aktie zeigt keine starken positiven oder negativen Reaktionen in den sozialen Medien oder im Meinungsmarkt in den letzten Tagen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Firefly-Aktie derzeit 24,24, was 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Firefly auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysemethoden, dass die Firefly-Aktie aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird und unterschiedliche Bewertungen erhält.