Firefinch-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Firefinch auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Firefinch momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 an, dass Firefinch weder überkauft noch überverkauft ist, so dass auch hier die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Firefinch bei 0,2 AUD und weist damit eine 0-prozentige Entfernung vom GD200 (0,2 AUD) auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt ebenfalls bei 0,2 AUD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Somit wird der Kurs der Firefinch-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Firefinch in den vergangenen Wochen eine deutlich verbesserte Stimmung verzeichnet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Jedoch wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für Firefinch zur Folge hat. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor und zeigt, dass die Diskussionen in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen über Firefinch enthalten. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Firefinch, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

