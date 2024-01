Firebrick Pharma Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Perusahaan Gas Negara Tbk":

Firebrick Pharma: Analyse der Anleger-Stimmung und technischen Indikatoren

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Firebrick Pharma wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich damit für Firebrick Pharma in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Hingegen wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Firebrick Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,14 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,051 AUD weicht somit um -63,57 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser bei 0,05 AUD, was einer ähnlichen Höhe (+2 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Firebrick Pharma liegt bei 46,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 65,52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem Gesamtbild der technischen Indikatoren.

