Firebrick Pharma Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "EVgo":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird oft im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf Firebrick Pharma wird der RSI über einen Zeitraum von 7 Tagen und von 25 Tagen betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 35,71, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine neutrale Bewertung. Der RSI25 für Firebrick Pharma liegt bei 53,85, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Firebrick Pharma in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Es gab in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Firebrick Pharma eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität wird deshalb als neutral eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung eher negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 des Wertes bei 0,14 AUD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,054 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um -61,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was als "schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,05 AUD, was einer Abweichung von +8 Prozent entspricht, und daher als "gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung für Firebrick Pharma.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Firebrick Pharma-Analyse vom 10.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Firebrick Pharma jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Firebrick Pharma-Analyse.

Firebrick Pharma: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...